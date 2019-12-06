Hindistan'da tecavüz mağduru kadın duruşmaya giderken yakıldı

Kadının sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir kadın, tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı. Polisin verdiği bilgilere göre, söz konusu kadın tecavüzle suçladığı iki erkek hakkında ifade vermek üzere mahkemeye giderken saldırıya uğradı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, beş erkek kadına önce saldırdı daha sonra da üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Aldığı yanıklar sonrası durumu kritik olan genç kadın tedavi için başkent Yeni Delhi'de bulunan bir hastaneye nakledildi. Kadını benzinle yakan beş erkek arasında tecavüz ile suçlanan iki zanlı da bulunuyor. Polisin verdiği bilgilere göre, olaydan kısa bir süre sonra beş erkek de yakalandı.

Geçtiğimiz Mart ayında beş erkek tarafından tecavüze uğrayan kadının suçladığı zanlılardan üçü yakalandı ancak ikisi hâlâ firarda bulunuyor.

Zanlılardan biri kefaletle serbest bırakılmış

Yetkililer tarafından verilen bilgiye göre, zanlılardan biri geçtiğimiz hafta kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı. Siyasetçilerin, zanlının kefaletle serbest bırakılmasını eleştirmesinin ardından polis zanlının neden serbest bırakıldığını araştıracağını duyurdu.