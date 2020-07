Hindistan'da tecavüz mağdurunu sorgulayan hakime öfkeli tepkiler

Mathura davası sonrasında kadına yönelik şiddet ulusal düzeyde geniş bir şekilde tartışılmı ve tecavüz ile ilgili yeni yasalar geçirilmişti.

1983'de parlamento tarafından tecavüzü düzenleyen kanunda yapılan değişiklikle ispat mecburiyeti şikayetçiden alınarak sanığa yüklendi ve mağdurum cinsel yaşam geçmişinin davalarda dikkate alınmayacağı kayda alındı.

In the wake of the Mathura case, violence against women became a matter of national debate and new rape laws were passed in India.

Fakat 40 yıl sonra Yargıç Dixit'in mağduru yargılayan yorumları mahkemelerde kadının cinsel yaşamının hala kararlarda etkili olabildiğini gösteriyor. Kadın hakları grupları bu sebeple yargıcın sözlerinin ara karar metninden tamamen silinmesini talep ediyor.