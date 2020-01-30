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Hindistan'da tecavüz sanıklarına idam kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

Hindistan'da tecavüz sanıklarına idam kararı

Hindistan'ın Telangana eyaletinde mahkeme, geçen sene bir kadını tecavüzün ardından öldüren 3 kişi hakkında idam kararı verdi.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Adilabad şehrindeki özel mahkeme, davayı 67 günde sonuçlandırdı.

Mahkeme, geçen yıl 25 Kasım'da "dokunulmazlar" olarak nitelendirilen ülkedeki en alt sınıfı temsil eden "Dalit"lere mensup 30 yaşındaki kadını tecavüzün ardından öldüren Şaik Babu (35), Şaik Şahabuddin (30) ve Şaik Makdum (40) hakkında idam kararı verdi.

İsmi açıklanmayan kadının kocası, yaptığı açıklamada, çocuklarının annesiz kaldıklarını hatırlatarak, karardan memnun olduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan idam tecavüz

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