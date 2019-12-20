HABER

Hindistan'da tecavüzle suçlanan eski milletvekiline ömür boyu hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:28 | Son Güncelleme

Hindistan'da tecavüzle suçlanan eski milletvekiline ömür boyu hapis

Hindistan’da iktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) eski milletvekili Kuldeep Singh Sengar, 17 yaşındaki bir kıza tecavüz etmek suçundan yargılandığı davada ömür boyu hapse mahkum edildi.

Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi’de bir mahkeme, 17 yaşındaki kıza "tecavüz etmek" ve onu "öldürmeye çalışmak" suçlamasıyla yargılanan eski milletvekili Sengar'ı ömür boyu hapse mahkum etti.

Mahkeme, Sengar'ın genç kıza 2,5 milyon rupi (35 bin dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

Genç kız Nisan 2018'de yaptığı şikayet başvurusunda, BJP Milletvekili Sengar'ın Haziran 2017'de iş bulma vaadiyle kendisini evine götürdüğünü, burada 9 gün boyunca tecavüz ettiğini ve öldürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Hakkında dava açılan Sengar gözaltına alınmış, ağustos ayında da partisinden ihraç edilmişti.

Sengar ayrıca, mağdur kız çocuğu ve avukatının yaralandığı ve kızın iki teyzesinin hayatını kaybettiği trafik kazasının da arkasında olmakla suçlanıyor.

İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı
Hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandıHayatını kaybeden polis memuru, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı
İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Milletvekili tecavüz

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de garip olay... Sabah saat 04.00’da bebek arabasını kontrol eden polis şoke oldu

Sabah 04.00'te yaşandı... Bebek arabasını görünce şoke oldu

Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı

Ramazan Bayramı ne zaman?

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

'Cezaevinde isyan' ihbarı yapıldı, gerçek bambaşka çıktı

'Cezaevinde isyan' ihbarı yapıldı, gerçek bambaşka çıktı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığın'da arka kapıya tabela asılmasına tepki geldi

Yer: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı... Bu tabelaya tepki yağdı

150 yıllık evde kahve kullanarak resim yapıyor

150 yıllık evde kahve kullanarak resim yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.