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Hindistan'da tekne alabora oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 23:44 | Son Güncelleme

Brahmaputra Nehri'ndeki kazada 3 kişi öldü, 11 kişi kayboldu

Hindistan'nın Brahmaputra Nehri'nde motorlu teknenin, yapımı süren su şebekesi inşaatının beton direğine çarptıktan sonra alabora olması sonucu 3 kişi öldü, 11 kişi kayboldu.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Kamrup bölgesi Komiser Yardımcısı Kamal Kumar Baishya, yaklaşık 40 kişiyi taşıyan teknenin, Brahmaputra nehrinde alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, en az 11 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Guwahati bölgesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından, başlatılan arama kurtarma çalışmalarını yöneten Baishya, 10 yolcunun kurtarıldığını diğer 12 kişinin yüzerek, kurtulmayı başardığını bildirdi.

Baishya, teknedeki 22 yolcunun biletli olduğunu, 18 kişinin ise yasa dışı şekilde taşındığını kaydetti.

Kazada 2 kişinin boğulduğunu, kurtarılan üniversite öğrencisi bir gencin de hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, teknenin 2 kaptanının gözaltına alındığını aktardı.

Kurtarılan yolculardan Mriduleswar Goswami, "Motor durdu ve kaptan, teknenin akıntıyla ilerlemesine izin verdi. Tekne direklerin arasına sıkıştı ve alabora oldu." dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Brahmaputra tekne

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