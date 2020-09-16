HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hindistan’da tekne alabora oldu: 14 ölü

Hindistan’da tekne alabora oldu: 14 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 13:20 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti.Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu.

Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. En az 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yerel bir tapınağa ulaşmak isteyen yolcuların Chambal nehrini geçtikleri sırada teknenin alabora olduğu aktarıldı. Kurtarma operasyonunun sürdüğü Chambal nehrinde 10 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Yolcular arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklamaMuhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Diğer Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama
İlginç anlar! Bir fare 5 kediye karşı
İlginç anlar! Bir fare 5 kediye karşı
Hakkı Aygünotomobilinde öldürülmüştü! Yakalandı
Başpehlivan otomobilinde öldürülmüştü! Yakalandı
Servis şoföründen kadına sözlü taciz
Beyoğlu'nda iğrenç olay! Yolda yürüyen kadın şoka uğradı
Bakan Selçuk açıkladı! İşte yüz yüze eğitimin ayrıntıları
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapılacak! (Koronavirüs aşısı için nasıl başvurulur?)
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün vurulacak!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.