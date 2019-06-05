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Hindistan’da termometreler 50’yi gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 16:30 | Son Güncelleme

Hindistan’da termometrelerin 50’yi göstermesi üzerine halk aşırı sıcaklara karşı uyarıldı.Hindistan hükümeti, hava sıcaklığının başkent Yeni Delhi dahil bazı eyaletlerde 46 dereceye, Rasjasthan eyaletinin Churu kentinde ise 50 dereceye yükselmesi üzerine halka uyardı.

Hindistan’da termometrelerin 50’yi göstermesi üzerine halk aşırı sıcaklara karşı uyarıldı.
Hindistan hükümeti, hava sıcaklığının başkent Yeni Delhi dahil bazı eyaletlerde 46 dereceye, Rasjasthan eyaletinin Churu kentinde ise 50 dereceye yükselmesi üzerine halka uyardı. Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcakların insan sağlığı etkisi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ifade ederek, Hindistan halkına “yapılması ve yapılmaması” gerekenleri hatırlattı. Bakanlık, halka yerel saatle 12.00-15.00 arasında gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları, şemsiye, şapka ya da havlu kullanmaları, gölgelik mekanlarda bulunmaları uyarısında bulundu.
Sağlık yetkilileri ise, aşırı sıcaklarda ayran ya da Hindistan’da yapılan geleneksel bir içecek olan lassi tüketilmesinin daha faydalı olacağını ifade ederek, alkol, çay, kahve ve gazlı içeceklerin tüketilmemesi uyarısında bulundu.

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