Hindistan'da tifüs salgını 23 can aldı

Hindistan'da tifüs salgını nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

"The Indian Express"de yer alan haberlere göre, tifüs yüzünden Madhya Pradeş eyaletinde 5, Maharaştra eyaletinde 18 kişi yaşamını yitirdi.

Maharaştra eyaletinin Vidarbha bölgesinde 149 kişiye tifüs, 751 kişiye dang humması teşhisi konuldu.

Diğer yandan, Madhya Pradeş'te 24, Andhra Pradeş'te de 1 kişi tifüs nedeniyle tedavi altına alındı.

Bölgede, geçen yıldan bu yana artış gösteren dang humması salgını nedeniyle 1 kişi ölürken, geçen aya kadar fark edilir bir kayıt görülmeyen tifüs salgını nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Hizmetleri Nagpur İl Müdür Yardımcısı Sanjay Jaiswal, tifüs salgınına, farelerden insanlara bulaşan mayt denilen böceklerin neden olduğunu belirtti.

Jaiswal, "Ulusal Hastalık Kontrol Merkezinden bir ekip numuneler toplamak ve tifüs sorunu üzerinde çalışmalar yapmak için 10 gün boyunca buradaydı. Yakında hazırlanacak raporla her şey ortaya çıkacak." dedi.

Tifüs, hijyen koşullarının kötü olduğu yerlerde bitlerin taşıdığı bakteriler yoluyla insanlara bulaşıyor.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisineklerden bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağışlı aylar olan haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

