Hindistan'da toplu tecavüz edildikten sonra yakılan veteriner için protesto

The Press Trust of India'ya konuşan annelerden biri "Ne ceza gerekiyorsa verilsin. Benim de kızım var" dedi.

Hindistan'da kadınlara yönelik tecavüz ve şiddet olayları son derece yaygın. Bu vakalar ülke genelinde kitlesel eylemlerle protesto ediliyor.

Veterinerin aile üyeleri siyasetçilerden ve kolluk kuvvetlerinden gelen ziyaret taleplerini reddederek yetkilileri bu tür olaylara karşı harekete geçmeye çağırdı.

Hindistan'da 27 yaşında bir veterinerin toplu tecavüze uğradıktan sonra yakılarak öldürülmesi üzerine binlerce protestocu polis karakolu önüne gelerek katillerden hesap sorulmasını talep etti.

Başbakan Narendra Modi ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ana muhalefetteki Kongre Partisi Genel Sekreteri Priyanka Gandhi Vadra "Toplum olarak bu tür korkunç olaylar karşısında konuşmaktan fazlasını yapmalıyız" dedi ve ekledi:

Hint yasalarına göre adı açıklanmayan maktulü anmak için ülke genelinde çok sayıda kentte etkinlikler düzenlendi.

Daha sonra ailesini telefonla arayan kadın, lastiğinin patladığını, bir kamyon şoförünün kendisine yardım etmeyi teklif ettiğini, bir karayolu gişesi yakınlarında beklediğini söyledi.

Yakınlarının bu konuşmadan sonra kadınla iletişime geçme girişimleri bir sonuç vermedi.

Maktulün cesedi Perşembe sabahı bir sütçü tarafından bir üstgeçidin altında, yakılmış bir halde bulundu.

Hint yasalarına göre tecavüz mağdurlarının isimleri öldükten sonra dahi açıklanamıyor. Fakat veterinerin adı Twitter'da olayı protesto edenlerin kullandığı etiketlerle ülke gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Hindistan'da Aralık 2012'de genç bir kadına başkent Delhi'de bir otobüste toplu tecavüz edilip öldürülmesinin ardından kadınlara yönelik cinsel şiddet ülke gündeminde en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

Fakat bu tür şiddet olayları ve cinayetler, Hindistan genelinde düzelen protestolara rağmen azalmıyor.

En güncel resmi veri olan 2017 verilerine göre ülkede bir yılda 33 bin 658 tecavüz şikayeti yapıldı.