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Hindistan'da toplu tecavüz edildikten sonra yakılan veteriner için protesto

02.12.2019 04:40 | Son Güncelleme

Hindistan'da 27 yaşında bir veterinerin toplu tecavüze uğradıktan sonra yakılarak öldürülmesi üzerine binlerce protestocu polis karakolu önüne gelerek katillerden hesap sorulmasını talep etti. Veterinerin aile üyeleri siyasetçilerden ve kolluk kuvvetlerinden gelen ziyaret taleplerini reddederek yetkilileri bu tür olaylara karşı harekete geçmeye çağırdı.

Hindistan'da toplu tecavüz edildikten sonra yakılan veteriner için protesto

Hindistan'da 27 yaşında bir veterinerin toplu tecavüze uğradıktan sonra yakılarak öldürülmesi üzerine binlerce protestocu polis karakolu önüne gelerek katillerden hesap sorulmasını talep etti.

Polis yetkilileri üç memuru açığa aldıklarını açıkladı.

Veterinerin aile üyeleri siyasetçilerden ve kolluk kuvvetlerinden gelen ziyaret taleplerini reddederek yetkilileri bu tür olaylara karşı harekete geçmeye çağırdı.

Hindistan'da kadınlara yönelik tecavüz ve şiddet olayları son derece yaygın. Bu vakalar ülke genelinde kitlesel eylemlerle protesto ediliyor.

Çarşamba günü kaybolan maktulün cesedi yanmış bir şekilde bulunmuştu.

Polis yetkilileri, veterinerin öldürülmeden önce toplu tecavüze uğradığını açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında dört erkek gözaltına alındı. Erkeklerden ikisinin ailesi, suçlu bulunmaları durumunda oğullarının cezalandırılması çağrısında bulundu.

The Press Trust of India'ya konuşan annelerden biri "Ne ceza gerekiyorsa verilsin. Benim de kızım var" dedi.

Halk nasıl tepki gösterdi?

Haydarabad'ta olayın gerçekleştiği kenar mahallenin polis karakolu önünde Cumartesi günü düzenlenen protestoya katılan binlerce kişi, zanlıların idam edilmesi çağrısında bulundu.

Hint yasalarına göre adı açıklanmayan maktulü anmak için ülke genelinde çok sayıda kentte etkinlikler düzenlendi.

Polis Haydarabad'taki protestocuları sopayla dağıtmaya çalışırken

Maktulün yaşadığı Haydarabat'taki Şamşabat mahallesine girişleri engelleyen protestocular "Medya, polis, yabancı istemiyoruz. İcraat ve adalet istiyoruz" pankartları taşıdı.

Delhi'deki anma

Ülkenin kuzeyindeki eylemler Pazar günü de devam etti

Ana muhalefetteki Kongre Partisi Genel Sekreteri Priyanka Gandhi Vadra "Toplum olarak bu tür korkunç olaylar karşısında konuşmaktan fazlasını yapmalıyız" dedi ve ekledi:

"Zihinlerimiz kadınların her gün karşı karşıya kaldığı vahşeti reddedecek şekilde sarsılmalı."

Başbakan Narendra Modi ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

protesto

Olayın yaşandığı mahallenin karakolunda üç polis memuru, maktulün kaybolduğunun bildirilmesinin ardından yeterince hızlı harekete geçmedikleri gerekçesiyle açığa alındı.

Veterinerin Ulusal Kadın Komisyonu'na konuşan yakınları, polislerin 27 yaşındaki kadının sevgilisine kaçmış olabileceğini ima ettiğini aktardı.

Nasıl öldürüldü?

Veteriner Çarşamba günü yerel saatle 18.00'de doktora gitmek üzere bisikletiyle evden çıktı.

Daha sonra ailesini telefonla arayan kadın, lastiğinin patladığını, bir kamyon şoförünün kendisine yardım etmeyi teklif ettiğini, bir karayolu gişesi yakınlarında beklediğini söyledi.

Yakınlarının bu konuşmadan sonra kadınla iletişime geçme girişimleri bir sonuç vermedi.

Maktulün cesedi Perşembe sabahı bir sütçü tarafından bir üstgeçidin altında, yakılmış bir halde bulundu.

Hint yasalarına göre tecavüz mağdurlarının isimleri öldükten sonra dahi açıklanamıyor. Fakat veterinerin adı Twitter'da olayı protesto edenlerin kullandığı etiketlerle ülke gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Hindistan'da Aralık 2012'de genç bir kadına başkent Delhi'de bir otobüste toplu tecavüz edilip öldürülmesinin ardından kadınlara yönelik cinsel şiddet ülke gündeminde en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

Fakat bu tür şiddet olayları ve cinayetler, Hindistan genelinde düzelen protestolara rağmen azalmıyor.

En güncel resmi veri olan 2017 verilerine göre ülkede bir yılda 33 bin 658 tecavüz şikayeti yapıldı.

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