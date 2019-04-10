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Hindistan'da toprak altında kalan 10 kadın işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:12 | Son Güncelleme

Hindistan'da toprak altında kalan 10 kadın işçi öldü

Hindistan'da sulama kanalında çalışan 10 kadın işçinin, kazdıkları toprak yığının altında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis, Telangana eyaletinin Narayanpet bölgesinde sulama kanalı kazmakla görevlendirilen 100 kadar işçiden bazıları, kazdıkları toprak yığının gölgesinde dinlenirken meydana gelen kazada toprak altında kaldı.

Üzerlerine toprak düşen işçilerden 10'unun hayatını kaybettiği, olay esnasında 5 kişinin kaçmayı başardığı belirtildi.

Haberde, 10 kadın işçinin cesetlerinin köylülerin de yardımıyla toprak altından çıkarıldığı ifade edildi.

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Edmartippa Hindistan

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