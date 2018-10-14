Hindistan'da trafik kazası: 10 ölü

Hindistan'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi öldü.
Yerel basındaki haberlere göre, Chhattisgarh eyaletinde bir minibüsle karşı yönden gelen kamyon çarpıştı.
Kazada, Maa Bamleshwari Tapınağı'nda ibadet yapan bir grubu taşıyan minibüsteki 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ulaştırma Bakanlığının 2017 verilerine göre, geçen yıl ülkede yaşanan trafik kazalarında 147 bin 913 kişi öldü, 470 bin 975 kişi de yaralandı.
Dünya genelinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği ülke olan Hindistan'da, kazaların çoğunun nedeni sürücülerin yorgunluğu ve dikkatsizlik olarak belirtiliyor.
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