HABER

Hindistan'da trafik kazası: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Hindistan'da trafik kazası: 10 ölü

Hindistan'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi öldü.

Yerel basındaki haberlere göre, Chhattisgarh eyaletinde bir minibüsle karşı yönden gelen kamyon çarpıştı.

Kazada, Maa Bamleshwari Tapınağı'nda ibadet yapan bir grubu taşıyan minibüsteki 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ulaştırma Bakanlığının 2017 verilerine göre, geçen yıl ülkede yaşanan trafik kazalarında 147 bin 913 kişi öldü, 470 bin 975 kişi de yaralandı.

Dünya genelinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği ülke olan Hindistan'da, kazaların çoğunun nedeni sürücülerin yorgunluğu ve dikkatsizlik olarak belirtiliyor.

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
PKK'nın kabusu böyle görüntülendi! PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!
Dünyanın en büyük koleksiyonlarından İslam Sanat Eserleri Louvre'da sergileniyorDünyanın en büyük koleksiyonlarından İslam Sanat Eserleri Louvre'da sergileniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda 6 kişi tahliye edildi!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda 6 kişi tahliye edildi!

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.