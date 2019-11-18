Hindistan'da trafik kazası: 14 ölü, 18 yaralı

Hindistan'ın Racastan eyaletinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin Bikaner bölgesinde bir kamyon ile otobüs çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 18 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Racastan eyaleti Başbakanı Aşok Gehlot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kaza sebebiyle üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

