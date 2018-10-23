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Hindistan'da tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 22:46 | Son Güncelleme

Batı Bengal eyaletinde, istasyona ulaşmak için raylarda yürüyenlere tren çarpması sonucu 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Hindistan'ın doğusundaki Kolkata kentinde trenin altında kalan 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Batı Bengal eyaletinin başkenti Kolkata'da, istasyona gitmek için raylarda yürüyenlere tren çarptı.

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan çoğunun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Dussehra Bayramı kutlamaları dolayısıyla insanların yolculuk için trenleri tercih ettiği ve izdiham yaşanan istasyonlarda insanların tren raylarında yürüyerek peronlara geçmeye çalıştığı belirtildi.

Pencap eyaletinde, geçen hafta bir yolcu treninin festival için ray çevresinde toplanan kişilere çarpması sonucu 61 kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan Demiryolları tarafından açıklanan verilere göre 2015-2017 yıllarında 49 bin 790 kişi tren kazasında öldü.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kolkata tren

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