Hindistan'da trenin altında kalan 5 kişi öldü

Hindistan'da trenin altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Bihar eyaletindeki Bhabhua tren istasyonunda, karşı perondaki trene yetişmek için raylara atlayan 5 kişi, aynı hatta seyir halinde olan trenin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin arasında dört kadın ve bir çocuğun olduğu kaydedildi.

