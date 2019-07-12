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Hindistan'da trenle içme suyu taşınıyor

12.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

Hindistan’da yetersiz yağış nedeniyle bir aydır su sıkıntısı çeken Tamil Nadu vilayetinin başkenti Chennai’ye 50 vagonluk bir trenle ilk su nakliyatı yapıldı.

Hindistan'da trenle içme suyu taşınıyor

Hindistan'da bir ayı aşkın süredir su sıkıntısı çeken Chennai kentine ilk yardım nakliyatı ulaştı. Ülkenin güneydoğusundaki metropole 2,5 milyon litre su taşıyan 50 vagonluk trenin kente vardığı açıklandı.

217 kilometre uzaklıktaki Jolarpet'ten yola çıkan trenin yolculuğunun yaklaşık beş saat sürdüğü bildirildi. Suyun ülkenin en büyük su kaynaklarından biri olan Mettur barajından taşındığı kaydedildi. İlk etapta her gün bir tren olmak üzere kente su taşınmaya devam edileceği belirtiliyor.

İçme suyu için uzun kuyruklar

Tamil Nadu vilayetinin başkenti olan 4,5 milyon nüfuslu Chennai'nin su rezervleri, yağışların uzun süre mevsim normalleri altında kalması nedeniyle tükenme noktasına gelmişti. Bunun sonucunda kentin su şebekesine pompalanan su yüzde 40 oranında azaltılmış, su idaresi tankerlerle sınırlı miktarda içme suyu dağıtımına başlamıştı. İçme suyu önünde saatlerce kuyruk bekleyen kent sakinlerinin görüntüleri dünya çapında yankı uyandırıyor. Su sıkıntısı nedeniyle bazı okullar kapalı kalırken pek çok şirket, elemanlarından evden çalışmalarını talep ediyor.

Trenlerle taşınan suyun, Muson yağmurları başlayana kadar kentin asgari su ihtiyacını güvenceye alması hedefleniyor. Hindistan'da yağmur sezonu aslında Haziran ayında başladı, ancak yağışlar henüz ülke geneline yayılmamış değil. Chennai'de ise yağışlar genelde Ekim ve Kasım ayları arasında etkili oluyor.

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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