Hindistan'da tutuklu cezaevine götürülürken kaçtı

Hindistan'da tutuklu yargılanan bir Maocu isyancı, mahkemeden cezaevine götürülürken adliye yerleşkesinden kaçtı.

Hindustan Times'ın haberine göre, emniyet yetkilisi Smit Parmar, mayısta tutuklanan Manoj Madkami adındaki Maocu isyancının, Odisha eyaletine bağlı Nuapada bölgesinde bir mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine götürülürken kendisine refakat eden polisleri iterek adliye yerleşkesinin duvarına tırmanıp kaçtığını söyledi.

Parmar, Madkami'nin kaçması üzerine olayla ilgili ihmal ve dikkatsizlikleri nedeniyle 7 polisin görevden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Madkami'yi yakalamak için operasyon başlatıldığını belirten Parmar, kaçışı sağlayan koşulları ortaya çıkarmak için soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.

