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Hindistan'da üç adanın ismi değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 09:28 | Son Güncelleme

Hindistan'da üç adanın ismi değiştirildi

CHANDIGARH (AA) - Hindistan'ın Bengal Körfezi'ndeki Andaman ve Nikobar takımadalarından üç adanın ismi değiştirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Port Blair kentinde yaptığı açıklamada, Ross Adası'nın isminin "Netaji Subhas Chandra Bose Dweep", Neil Adası'nın isminin "Shaheed Dweep" ve Havelock Adası'nın isminin "Swaraj Dweep" olarak değiştirildiğini duyurdu.

Ülkede siyasetçiler de dahil çok sayıda kişi, adaların neden yeniden adlandırıldığını sorguluyor.

Cammu Keşmir bölgesi eski Başbakanı Mehbooba Mufti, "Ülkemizde tarımsal sıkıntı ve artan işsizliğin yaşandığı, yaşlı kadınların hala başlarını sokacak çatısı olmadığı şu dönemde isim değişikliği, dikkatleri gerçek sorunlardan başka yöne çekmek için bir hile gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsim değişikliğinin amacının ne olduğunu anlayamadığını söyleyen Mufti, "Yoksulluğun veya enflasyonun azaltılmasına yardımcı olacak mı?" diye sordu.

Mufti, bu tür girişimlerin tarihi çarpıtmak için yapıldığını ileri sürdü.

Allahabad şehrinin adının ekimde Prayagraj olarak değiştirilmesinin ardından, Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, kasımda Faizabad kentinin isminin de bundan böyle "Ayodhya" olarak anılacağını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Andaman ve Nikobar adaları Havelock Adası Hindistan

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