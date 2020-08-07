Hindistan’da Uçak Kazası: En Az 16 Ölü

Air India Express Havayolları’na ait bir yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak ikiye ayrıldı. Kazada en az 16 kişi hayatını kaybetti. Uçak, Corona virüsü salgını sebebiyle yurtdışında mahsur kalan Hindistan vatandaşlarını taşıyordu.

Dubai’den kalkan iki yaşındaki Boeing 737-800 tipi uçak, Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinin Kozhikode kentine varmıştı.

Kerala eyaleti polisi, en az 123 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybedenler arasında pilotlardan birinin de olduğunu belirtti. Yetkililere göre, kazada yaralanan en az 15 kişinin durumu da ağır.

Uçak kazasının yaşandığı Kozhikode’deki havaalanının 2.850 metre uzunluğundaki pisti, her iki tarafında 34 metre derinliğinde vadilerin olduğu tepelik bir bölgede.

Geçen yıl aynı havaalanında Air India Express’e ait yolcu uçağı iniş sırasında kuyruğunu çarpmış; uçakta bulunan 180 yolcudan yaralanan olmamıştı.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Hardeep S. Puri yaptığı yazılı açıklamada uçağın yağışlı havada pisti kaçırdığını, eğimli arazide kaydığını ve iki parçaya ayrıldığını belirtti. Kazayla ilgili, bakanlığa bağlı Uçak Kazaları Soruşturma Bürosu, soruşturma yürütecek.