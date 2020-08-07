Hindistan’da uçak pistten çıktı: 14 ölü

Hindistan'da Air India Express havayolu şirketine ait bir yolcu uçağının, ülkenin güneyinde yer alan Kozhikode Havalimanı'na inişi sırasında yaşadığı kaza sonucu ilk verilere göre biri pilot, ikisi yolcu üç kişi hayatını kaybetti. Hindistan medyasının verdiği bilgiye göre, içinde 191 kişinin olduğu uçakta, yaralanan 124 yolcu ve mürettebat tedavi amacıyla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden kalkan IX 1344 numaralı uçağın, iniş sırasında aşırı yağışlar nedeniyle kayganlaşan pistten çıktığı ve kazada uçağın gövdesinin ikiye ayrıldığı bildiriliyor. Hindistan Turizm Bakanı KJ Alphons ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüm yolcuların tahliye edildiğini ve uçağın alev almamasının büyük bir şans olduğunu ifade etti:

Bakan KJ Alphons'un sözünü ettiği, ülkenin güneybatısındaki Kerala eyaletinde yaşanan diğer felakette ise, ağır muson yağışları sonrası meydana gelen toprak kaymasında yine bugün en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.

AFP / ET,EC

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