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Hindistan'da uçurtma ipleri üç kişinin canına mal oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 22:45 | Son Güncelleme

Hindistan'da uçurtma ipleri üç kişinin canına mal oldu

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde düzenlenen uçurtma şenliklerinde, uçurtma ipleri üç kişinin ölümüne yol açtı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, polis, "Uttarayan" adı verilen uluslararası uçurtma festivalinde, biri çocuk üç kişi uçurtma ipinin boğazlarını kesmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Mehsana bölgesi polisi, ölen üç kişiden 8 yaşındaki Tehjeeb Khan'ın, bisiklete bindiği sırada bir uçurtma ipinin boğazını kesmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, Rajkot, Ahmedabad, Surat ve Vadodara şehirlerinde uçurtma iplerinin 59 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirterek dün akşamdan beri bu şehirlerde 117 kişinin de uçurtma uçururken damlardan düşerek yaralandığını kaydetti.

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Hindistan Uçurtma uçurtma ipi

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