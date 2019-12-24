Hindistan'da Ulusal Nüfus Sicili'nin güncellenmesi teklifi onaylandı

Ülkedeki her olağan mukimin NPR'ye kaydolmasının zorunlu olduğunu kaydeden yetkililer, uygulamanın 2020 Nisan ve eylül ayları arasında Assam hariç tüm eyaletlerde ve birlik topraklarında gerçekleştirileceğini açıkladı. Assam'da yasa dışı göçmenleri tespit etmek için NRC'nin uygulandığı anımsatan yetkililer, bu sebeple eyaletin NPR'nin dışında tutulduğunu dile getirdi.

Yetkililer, veritabanının demografik detaylara sahip olacağını bildirerek, uygulamaya katılan kişilerin aralarında anne ve babalarının doğum yeri ve tarihleri, son ikamet edilen yer, ehliyet lisansı ve cep telefonu numaralarına ilişkin bilgilerin bulunduğu 21 farklı veriyi beyan etmelerinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Hint basınındaki haberlere göre, Nüfus Sayımı Komisyonu, NPR'nin amacının, "olağan mukimler için kapsamlı bir veri tabanı oluşturmak" olduğunu belirtti.

Başbakan Narendra Modi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Ulusal Nüfus Sicili'nin güncellenmesine ilişkin teklifi onayladı.

Çevre, Orman ve iklim Değişikliği, Bilgi ve Yayıncılık, Ağır Sanayi ve Kamu Kurumları Bakanı Prakaş Javadekar, yaptığı açıklamada, Hindistan'da yaşayan herkesin uygulamaya dahil edileceğini ve kimsenin herhangi bir kanıt sunmasına gerek olmayacağını kaydetti. Uygulamanın 550 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor.

Olağan mukimler, bir bölgede 6 ay veya bu süreden daha fazla yaşayan veya gelecek 6 ay veya bu süreden daha fazla yaşamayı planlayan kişiler olarak tanımlanıyor.

Nüfus sayımı ile bağlantılı olan NPR uygulaması, ülke genelinde uygulanması planlanan ve geniş çaplı protestolara neden olan NRC'nin ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Ağustos ayında ülkenin doğusundaki Assam eyaletinde NRC uygulaması kapsamında çoğunluğu Müslüman 2 milyona yakın vatandaş, yasa dışı göçmenleri belirlemek için oluşturulan nihai vatandaşlık listesi dışında bırakılmıştı. Liste dışı bırakılan kişilerin vatandaşlıklarını kanıtlayamamaları halinde "yabancı" statüsünde değerlendirileceği belirtilmişti.