Hindistan'da ünlü isimler, son dönemde ülkedeki Müslümanların da aralarında bulunduğu azınlıklara yönelik nefret suçu ve saldırıların durdurulması için Başbakan Narendra Modi'ye mektup yazdı.

Hindustan Times'ın haberine göre, film yapımcıları Shyam Benegal ve Aparna Sen, şarkıcı Shubha Mudgal ve sosyolog Ashis Nandy'nin de aralarında bulunduğu 49 tanınmış kişi, Başbakan Modi'ye yazdıkları açık mektupta, azınlıkların can güvenliklerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Karşıt görüş ve sesler olmadan demokrasinin var olamayacağına dikkatin çekildiği mektupta, ülkedeki Müslüman, Hristiyan ve Dalitler gibi kast sisteminin en altındaki azınlıklara yönelik sürdürülen linç kampanyasının bir an önce durdurulması gerektiği kaydedildi.

"İnsanlar anti-milliyetçi veya komünist diye damgalanmamalı, hükümete karşı çıktıkları için hapse atılmamalı." ifadelerine yer verilen mektupta, hükümetin ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı tepkisiz kalması eleştirildi.

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