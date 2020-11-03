Hindistan'da üretim fazlasından kurtulmak için 'şeker tüketin' kampanyası

Tatlı tarifleri de verilirken, kilo vermeye yardımcı olmadığı ve sağlığa zarar verebileceği belirtilen yapay tatlandırıcılar hedef alınıyor.

İnternet kampanyasında, sosyal medya paylaşımları ve ünlü şeflerle, sağlık danışmanlarının sağlıklı yaşam konuşmaları yaptığı atölye çalışmaları yer alıyor.

ISMA'nın yeni internet sitesinde "Ye, İç ve Sağlıklı Ol: Biraz şeker hiç de o fena değil" gibi başlıklara sahip, kısa makaleler yer alıyor.

Hindistan'ın üretiminin bu yıl yüzde 13 artıp, 31 milyon tona ulaşması bekleniyor ancak hükümet üretim fazlasını hedef alan ihracat süvansiyonlarını durdurabileceğini açıkladı.

Ancak ülke yine de toplamda dünyanın en büyük şeker tüketicisi.

Hindistan'da yılda kişi başına 19 kilo şeker tüketiliyor ve bu küresel ortalamanın çok altında.

Hindistan Şeker Fabrikaları Birliği (ISMA), ülkedeki şeker üretimi fazlası nedeniyle halkın daha çok şeker yemeye teşvik edildiği bir kampanya başlattı.

İnternet sitesinin yayına başlaması nedeniyle konuşan Hindistan Gıda Bakanı Sudhanszhu Pandey, şekerin "hak etmediği bir kötü şöhrete" sahip olduğunu söyledi.

Sağlıklı bir yaklaşım mı?

Kampanya, diğer ülkelerdeki şeker tüketimini azaltmayı amaçlayan kampanyaların tam tersi bir amaç taşıyor.

Şeker, aralarında obezite ve diyabet gibi birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) özellikle de, genelde gıda ve içecek üreticileri tarafından eklenen, ancak bal ve meyve sularında da bulunan "serbest şekerler"den kaygılı.

Hindistan'da 50 milyon çiftçi şeker kamışı tarımında, milyonlarca kişi de şeker fabrikalarında ve nakliyesinde çalışıyor.

Hükümet şeker üretiminde müdahaleci bir yaklaşım benimsedi ve şeker ihracatını teşvik için sübvansiyonlar kullandı. Diğer şeker üreticisi ülkeler ise bu tutuma karşı çıkıyor.

Fazla şekerden kurtulmanın bir yolu da etanole dönüştünüp, yakıt olarak kullanmak.

ISMA, etanol üretiminin de bir yılda 1,9 milyar litreden, 3 milyar litreye çıkacağını tahmin ediyor.