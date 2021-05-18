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Hindistan'da Vaka Sayısı 25 Milyonu Geçti

18.05.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü salgının en yoğun olarak sürdüğü ülke olan Hindistan’da vaka sayısı 25 milyonu geçti

Hindistan'da Vaka Sayısı 25 Milyonu Geçti

Corona virüsü salgının en yoğun olarak sürdüğü ülke olan Hindistan’da vaka sayısı 25 milyonu geçti. Ülke bir yandan da bölgedeki kasırgalar nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. Kasırganın vurduğu bölgelerdeki yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer bu kişilere Corona testleri yapıldığını ve maskeler dağıtıldığını belirtiyor.

Hindistan’da son 24 saatte 263 bin 533 yeni vaka tespit edildi. Son bir günde can kaybı sayısında da yeni bir rekor kırıldı. Corona virüsü salgını nedeniyle ülkede bir günde 4 bin 329 kişi hayatını kaybetti. Dünyada salgın nedeniyle en fazla can kaybı 12 Şubat tarihinde 5 bin 444 kişiyle ABD’de yaşanmıştı.

Bugüne dek 278 bin 719 kişinin Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği Hindistan’da salgının tamamen kontrolden çıkmasından endişe ediliyor. Yetkililer özellikle kırsal bölgelerdeki vaka sayılarının tespit edilemediğini dolayısıyla gerçek vaka ve can kaybı sayılarının çok daha fazla olduğu ifade ediliyor.

Ülkedeki sağlık kurumlarında da başta oksijen olmak üzere tıbbi malzeme sıkıntıları da sürüyor. Bazı hastanelerde enerji sıkıntıları da yaşandığı belirtiliyor. Hindistan’da salgının başından bu yana 269 doktor da Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Joe Biden Haziran ayı sonuna kadar diğer ülkelere 80 milyon doz aşı yardımı yapacaklarını açıkladı. Biden’a aşıları salgının en etkili olduğu Hindistan ve Brezilya’ya göndermesi konusunda tavsiyelerde bulunuluyor.

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