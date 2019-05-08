Hindistan'da vatandaşlık tartışması

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Avukat Aman Wadud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Assam halkı, Yüksek Mahkemenin daha fazla zaman vermesi gerektiğini düşünüyor. Ramazan ayında, yaşlı ve genç, hasta ve güçsüz kişilerin, duruşma ve doğrulama süreci için uzak mesafelere seyahat etmesi çok zor. Üstelik, Müslümanlara yönelik sahte ve kötü niyetli itirazlarla tacizler arttı." dedi.

Mahkeme, Assam'da geçen yıl temmuz ayı sonunda, federal hükümetin kamuoyuna açıkladığı ve çoğu Müslüman 4 milyon civarında kişinin son taslağına dahil edilmediği yüksek mahkemenin emriyle hazırlanan Ulusal Vatandaşlık Kaydı (NRC) listesinin nihai halinin, en geç 31 Temmuz'a kadar sunulması talimatını verdi.

Yetkililer, listenin, 1985 yılında dönemin Başbakanı Rajiv Gandhi tarafından imzalanan Assam Anlaşması'nın şart koştuğu gibi düzensiz göçmenlerin saptanması amacıyla ve eyalette 25 Mart 1971 tarihinden bu yana düzensiz göçmen olarak yaşayanların devre dışı bırakılması esasına göre güncellendiğini savunuyor.

Aktivistler, NRC'nin hem Hindu milliyetçiler hem de muhafazakar Assamlılar tarafından çoğu Müslüman meşru Bengal topluluğuna saldırmak amacıyla kullanılacağını ifade ediyor.

Listeye dahil olmak isteyenlerin, kendilerinin veya atalarının 1951'de Ulusal Vatandaşlık Kaydı'nda yer aldığını kanıtlaması gerekiyor.

Taslağın ilanının ardından üst düzey emniyet yetkilileri, Assam eyaletinin gözetim altında tutulmak üzere bölgelere ayrıldığını, sosyal medya platformlarının takibe alındığını kaydetmişti.

Assam eyaletinde 32 milyon kişi yaşıyor.

- Bölgedeki Müslümanlardan 14 belge isteniyor

Hindistan Müslümanları Siyasi Konsey Başkanı Dr. Tasleem Ahmed, konuya ilişkin geçen yıl düzenlenen bir panelde, Hindistan'ın Keşmir eyaletinden sonra Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı eyaletin Assam olduğunu söylemişti.

Assam'da yaşanan ulusal vatandaşlık kaydı probleminin geçmişten beri var olduğunu ancak, gündeme yeni geldiğini belirten Ahmed, NRC ile bölgedeki Müslümanlardan 14 belge istendiğini ve yalnızca bu belgeyi getirenlere vatandaşlık verileceğinin söylendiğini anlatmıştı.

Ahmed, "Normalde bir kişi 14 belgeyi bir araya getiremez. Bu prosedür çok yavaş ilerliyordu ve insanlar şikayet etmeye başladılar. İnsanlar şikayet edince onların oy kullanma hakkını da durdurdular. Başka bir eyalette NRC diye bir kurum ya da oy kullanamayan kişi yok. Sadece Assam'da, hem vatandaşlık almak için NRC'ye gidiyorsunuz hem de vatandaşlığınız yok ve hakkınızda bir şikayet varsa oy kullanamıyorsunuz." diye konuşmuştu.

