HABER

Hindistan'da vatandaşlık tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 17:33 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, çoğu Müslüman 4 milyon civarında kişinin geçen yıl son taslağına dahil edilmediği Ulusal Vatandaşlık Kaydı (NRC) listesinin son halinin 31 Temmuz'a kadar tamamlanmasını istedi

ÇANDİGARH (AA) - Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Assam eyaletindeki vatandaşların kayıt listesini tamamlamak için tanınan son sürenin uzatılmayacağını duyurdu.

Mahkeme, Assam'da geçen yıl temmuz ayı sonunda, federal hükümetin kamuoyuna açıkladığı ve çoğu Müslüman 4 milyon civarında kişinin son taslağına dahil edilmediği yüksek mahkemenin emriyle hazırlanan Ulusal Vatandaşlık Kaydı (NRC) listesinin nihai halinin, en geç 31 Temmuz'a kadar sunulması talimatını verdi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, isimleri listeye dahil edilmeyenlere dava açma ve itirazda bulunma hakkı vermişti.

Uzmanlar, mahkemenin listenin tamamlanması için daha fazla zaman tanıması gerektiğine inanıyor.

Avukat Aman Wadud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Assam halkı, Yüksek Mahkemenin daha fazla zaman vermesi gerektiğini düşünüyor. Ramazan ayında, yaşlı ve genç, hasta ve güçsüz kişilerin, duruşma ve doğrulama süreci için uzak mesafelere seyahat etmesi çok zor. Üstelik, Müslümanlara yönelik sahte ve kötü niyetli itirazlarla tacizler arttı." dedi.

- Yaklaşık 4 milyon kişi vatandaşlıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı

Hükümet, 2015 yılında listeyi güncelleme sürecine başlamıştı.

Federal hükümetin geçen yıl temmuz ayı sonunda kamuoyuna açıkladığı, NRC son taslağına 4 milyon civarında kişi dahil edilmemişti.

Hindistan Vatandaşlık Kayıt Dairesi yetkilisi India Saileş, listede isimleri yer almayanların dava açma haklarının bulunduğunu belirtirken, sürecin, Assam eyaletindeki azınlıklara karşı "cadı avı" başlatacağından endişe ediliyor.

Aktivistler, NRC'nin hem Hindu milliyetçiler hem de muhafazakar Assamlılar tarafından çoğu Müslüman meşru Bengal topluluğuna saldırmak amacıyla kullanılacağını ifade ediyor.

Yetkililer, listenin, 1985 yılında dönemin Başbakanı Rajiv Gandhi tarafından imzalanan Assam Anlaşması'nın şart koştuğu gibi düzensiz göçmenlerin saptanması amacıyla ve eyalette 25 Mart 1971 tarihinden bu yana düzensiz göçmen olarak yaşayanların devre dışı bırakılması esasına göre güncellendiğini savunuyor.

Anlaşma çerçevesinde, eyalete 24 Mart 1971'den önce geldiğini kanıtlayamayanların yasal haklarının ellerinden alınması ve sınır dışı edilmesi öngörülüyor.

Listeye dahil olmak isteyenlerin, kendilerinin veya atalarının 1951'de Ulusal Vatandaşlık Kaydı'nda yer aldığını kanıtlaması gerekiyor.

Taslağın ilanının ardından üst düzey emniyet yetkilileri, Assam eyaletinin gözetim altında tutulmak üzere bölgelere ayrıldığını, sosyal medya platformlarının takibe alındığını kaydetmişti.

Assam eyaletinde 32 milyon kişi yaşıyor.

- Bölgedeki Müslümanlardan 14 belge isteniyor

Hindistan Müslümanları Siyasi Konsey Başkanı Dr. Tasleem Ahmed, konuya ilişkin geçen yıl düzenlenen bir panelde, Hindistan'ın Keşmir eyaletinden sonra Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı eyaletin Assam olduğunu söylemişti.

Assam'da yaşanan ulusal vatandaşlık kaydı probleminin geçmişten beri var olduğunu ancak, gündeme yeni geldiğini belirten Ahmed, NRC ile bölgedeki Müslümanlardan 14 belge istendiğini ve yalnızca bu belgeyi getirenlere vatandaşlık verileceğinin söylendiğini anlatmıştı.

Ahmed, "Normalde bir kişi 14 belgeyi bir araya getiremez. Bu prosedür çok yavaş ilerliyordu ve insanlar şikayet etmeye başladılar. İnsanlar şikayet edince onların oy kullanma hakkını da durdurdular. Başka bir eyalette NRC diye bir kurum ya da oy kullanamayan kişi yok. Sadece Assam'da, hem vatandaşlık almak için NRC'ye gidiyorsunuz hem de vatandaşlığınız yok ve hakkınızda bir şikayet varsa oy kullanamıyorsunuz." diye konuşmuştu.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Şehit polis için Bayburt'ta hazin tören (2)Şehit polis için Bayburt'ta hazin tören (2)
ESOGÜ Hastanesi’nde ‘Dünya Astım Günü’ standıESOGÜ Hastanesi’nde ‘Dünya Astım Günü’ standı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Assam Ulusal Vatandaşlık Kaydı (NRC)

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Emrah Serbes davasında temyiz incelemesi, duruşmalı yapılacak

Emrah Serbes davasında yeni gelişme!

Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.