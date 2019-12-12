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Hindistan’da vatandaşlık yasası kaosu büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

Hindistan’da Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da kaçan sığınmacılara Hindistan vatandaşlığının verilmesini kolaylaştıran yeni vatandaşlık yasasını protesto eden göstericiler, tren istasyonunu ateşe verdi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi Bangladeş, Pakistan ve Afganistan’daki Müslüman olmayan azınlıkları korumak amacıyla vatandaşlık yasasında yapılan değişikliğin Çarşamba günü parlamentoda onaylandığını açıkladı.

Hindistan’da Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da kaçan sığınmacılara Hindistan vatandaşlığının verilmesini kolaylaştıran yeni vatandaşlık yasasını protesto eden göstericiler, tren istasyonunu ateşe verdi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi Bangladeş, Pakistan ve Afganistan’daki Müslüman olmayan azınlıkları korumak amacıyla vatandaşlık yasasında yapılan değişikliğin Çarşamba günü parlamentoda onaylandığını açıkladı. Yasanın parlamento tarafından onaylanmasının ardından Bangladeş sınırında bulunan Assam eyaletinde binlerce kişi sokaklara akın etti. Polis dün uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklarda toplanan kalabalıklara biber gazıyla müdahale etti. Göstericilerin tren istasyonuna saldırdıklarını ve ateşe vermeye çalışmasının ardından tren seferleri askıya alındı ve karışıklık nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Protestocular, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da kaçan sığınmacılara Hindistan vatandaşlığının verilmesini kolaylaştıran yasanın bölgede bir yabancı akımı oluşturacağının ve bu yasanın Hindistan’ın laik anayasasını tehdit ettiğini savundu. “Guwahati’de iletişim” konusunda çalışan yüksek lisans öğrencisi Nehal Jain “Bu spontane gelişmiş bir ayaklanma. Önce bize ülkede çok fazla yasadışı göçmen olduğunu ve onlardan kurtulmamız gerektiğini söylediler, şimdi ise göçmenlerin vatandaşlık almasını sağlayan yasayı kabul ettiler” dedi. Yeni yasa Modi hükümetinin Hinduizm kimliğini öne çıkardığını ve ülkenin en büyük azınlığı olan Müslümanların gelecek korkusunu tetiklediği endişelerine neden oluyor.
Hindistan medyası “Bu yasa, Hindistan’ın en büyük azınlığını hedef alan dışlayıcı ve korkunç bir daralmanın sembolü. Müslümanlara, Hindistan’ın Hinduizmin doğal yeri olarak kalacağını göstererek onlara diğerlerinden daha az doğal vatandaş olarak yaşamak ve mutlu olmak zorunda olmaları gerektiklerini ifade ediyor” sözlerini kullanarak yeni yasanın 170 milyon Müslüman için adaletsiz olduğunu ifade etti.

Modi’den sağduyu çağrısı
Assam’daki karışıklıklar tam da Başbakan Modi’nin kampanyasının bir parçası olarak Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yi Hindistan’ın çeşitliliğini göstermek amacıyla Delhi’nin dışında diplomatik bir organizasyonda ağırlamaya hazırlandığı bugünlerde yaşanıyor. Modi göçmenleri kastederek “Onları güvence altına almak istiyorum” dedi ve “Hiç kimse sizden haklarınızı, ulusal kimliğinizi ve kültürel güzelliğinizi alamaz. Bunlar gelişecek ve ilerleyecek” açıklamalarını yaparak Assam halkını sakin kalmaya davet etti. Hükümet birçok askeri birliğin toplumsal barışı sağlamak için Assam’a gönderildiğini ve 10 bölgede mobil internetin kullanım dışı olduğunu açıkladı. Hükümet, bu yeni yasanın Müslümanlar için Hindistan’ın gerçek sakinleri olarak kendilerini kanıtlayabileceği ve bu üç ülkeden geleceklerin mülteci değil herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayan kişiler olacağını söyledi.
Yasadışı göçmenlik 10 yıldır Assam’da en çok tartışılan konu olma özelliğini taşıyor. Vatandaşlık yasası değişikliği, 2015’ten önce Afganistan, Bangladeş ve Pakistan’dan kaçan Hıristiyan, Budist, Hindu, Caynist, Parsi ve Sihlere vatandaşlık hakkı garantisi sunuyor. Diğer inançlara sahip kişilerin de olduğu listede karşılaştırılmalı ve vatandaşlık için kolay bir yol sunuluyor.

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