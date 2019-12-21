Hindistan'da vatandaşlık yasası karşıtı gösterilerde 3 günde 23 ölü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösterilerde son 3 günde 23 kişi hayatını kaybetti.

Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda sabahtan bu yana 6 kişinin daha yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, gösterilerde son 3 gündür 15'i Uttar Pradeş eyaletinde olmak üzere 23 kişinin öldüğünü belirtti.

Öten yandan, Rampur, Sambhal, Muzaffarnagar, Bijnore ve Kanpur kentlerinde çok sayıda araç ve bir karakol göstericiler tarafından ateşe verildi.

Uttar Pradeş'e terörle mücadele ekipleri konuşlandırılırken, internet kesintisi 48 saat daha uzatıldı. Ülkede dünden bu yana 600'den fazla kişi gözaltına alındı, gözaltında olan kişi sayısı da en az 4 bine ulaştı.

- Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı 11 Aralık'tan bu yana protestolar düzenleniyor.