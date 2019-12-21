Hindistan'da vatandaşlık yasası karşıtı gösterilerde ölü sayısı 17 oldu

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösterilerde ülke genelinde 17 kişi hayatını kaybetti.

Uttar Pradeş eyaleti Emniyet Müdürü Om Prakash Singh, yaptığı açıklamada, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 3 kişinin daha öldüğünü, eyalette hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini belirtti.

Singh, ölü sayısının daha da artabileceğini, dünden bu yana 600'den fazla kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Yapılan bu açıklamayla Hindistan'ın birçok bölgesinde polisin yasaklamasına rağmen devam eden protestolarda, ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye çıkmış oldu. Gözaltına alınan kişi sayısı da en az 4 bine ulaştı.

- Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı 11 Aralık'tan bu yana protestolar düzenleniyor.