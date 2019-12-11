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Hindistan'da vatandaşlık yasası protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:43 | Son Güncelleme

Tripura eyaletinde hükümet, protestolar nedeniyle 48 saatliğine internet hizmetine erişim kısıtlaması getirdi - Manipur'da esnaf dükkanlarını kapatırken, toplu ulaşım seferleri askıya alındı

Hindistan'da, çevre ülkelerden gelen 6 farklı dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı pozisyondaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan mevcut vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı, kuzeydoğu eyaletlerinde protesto edildi.

Hint basınındaki haberlere göre, Tripura eyaletinde hükümet, protestolar nedeniyle önleyici tedbir olarak bölgede 48 saatliğine internet hizmetine erişim kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Eyalet genelinde yaşanan protestolarda, aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 40 kişi yaralandı.

Eyaletin başkenti Agartala'da tasarıyı protesto eden kadınlar yola oturarak trafik akışını engelledi. Göstericiler, "Adalet istiyoruz, tasarının burada uygulanmasını istemiyoruz" şeklinde slogan atarak, "Din üzerine vatandaşlık olmaz, Tasarıya karşıyız" yazılı dövizler taşıdı.

Polis, bazı göstericilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Sınır eyaletlerinden Assam'da, tasarıya tepki olarak market, iş yeri ve benzin istasyonları bugün de kapalı tutuldu.

Eyaletin birçok bölgesine olası şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik güvenlik görevlileri sevk edildi.

Manipur'da, eyalet genelinde "çalışmayı durdur" protestosuna katılan çok sayıda esnaf, dükkanlarını kapattı. Eyaletin başkenti Imphal'de toplu ulaşım seferleri protestolar sebebiyle geçici olarak askıya alındı.

- Vatandaşlık yasasında değişiklik tasarısı

Hindistan'da, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin vatandaş olmasını engelleyen 64 yıllık Hindistan Vatandaşlık Yasası'nda değişikliğe gidiliyor.

Mevcut vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı, federal meclisin alt kanadı Halk Meclisinde (Lok Sabha) 12 saat süren tartışmanın ardından 80'e karşı 311 oyla kabul edilmişti.

Üst meclis Rajya Sabha'da da oylanacak tasarıya göre, 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenler, vatandaşlık elde edebilecek.

Aynı pozisyondaki Müslüman göçmenlerin ise sınır dışı edilmesi ve hapse atılması öngörülüyor. Tasarıya göre, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek.

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