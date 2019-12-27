Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'na karşı eylemlerde gözaltı

Göstericiler, daha önce gözaltına alınan sivil toplum örgütü Ambedkar Ordusu (Bhim Army) lideri Çandraşekar Azad'ın serbest bırakılmasını ve yasanın geri çekilmesini talep etti. Bazı göstericiler, protestolar sebebiyle gözaltına alınanlara dikkati çekmek için ellerini bağladı.

Başkentte, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ikametgahına doğru yürüyen protestocular polis yetkilileri tarafından durdurulurken, bölgeye yakın metro istasyonu durağına giriş ve çıkışlar bir süreliğine kapatıldı.

Eski Delhi bölgesinde yer alan tarihi Jama Camisi'nde namaz çıkışı bir araya gelen, aralarında siyasetçilerin de bulunduğu yüzlerce kişi ise yasa karşıtı sloganlar attı.

Parlamento binasına yakın bir bölgede protesto gösterisi düzenlemek isteyenlere polis müdahale etti. Güvenlik güçleri çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

- Çeşitli eyaletlerde gösteriler düzenlendi

Vatandaşlık Yasası ve Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) ile ilgili düzenleme ülkenin diğer bölgelerinde de cuma namazı sonrası yapılan gösterilerle protesto edildi.

Racastan eyaletinin Ajmer kentinde, yasanın geri çekilmesini talep edenler yürüdü. Göstericiler, "Yaşasın toplumsal uyum" sloganları attı.

Andra Pradeş eyaletinin Vijayawada şehrinde yasa karşıtı protesto yürüyüşü düzenlendi.

Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de, Yeni Delhi ve Uttar Pradeş'ten çok sayıda öğrencinin de bulunduğu binlerce kişi Azad Meydanı'nda yasa karşıtı gösteri yaptı. Bu bölge yakınındaki August Kranti Meydanı'nda da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacılarının öncülüğünde yasayı destekleyenler tarafından eylem gerçekleştirildi.

Batı Bengal eyaletinin muhalif Başbakanı Mamata Banerji, Naihati kentinde bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Hayatta olduğum müddetçe değiştirilen Vatandaşlık Yasası Batı Bengal'de uygulanmayacak." dedi.

Eyaletin başkenti Kalküta'da, Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ile sol partilerden oluşan Sol Cephe (LF) yasa karşıtı ortak miting düzenledi.