Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'na karşıtı protestolar sürüyor

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolar bir ayı aşkın süredir devam ediyor.

Hint basınındaki haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletinde çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi, Vatandaşlık Yasası'nda yapılan değişikliğe karşı 3 gündür bir parkta oturma eylemi düzenliyor.

Yeni Delhi'nin güneyinde Shaheen Bagh banliyösünde oturma eylemi yapan yüzlerce kişinin protesto biçiminden etkilenen göstericiler, son 3 gündür eyaletin Prayagraj (Allahabad) şehrinde Mansur Ali Khan Parkı'nda eylemlerini sürdürüyor.

Göstericilerden biri, bir gazeteciye yaptığı açıklamada, "Hükümetten bir yetkili bizimle konuşuncaya kadar burada olacağımızı söylemek istiyorum." dedi.

Soyismi açıklanmayan Allahabad Üniversitesi öğrencilerinden Anjali de "Eğer konuşmazsak, ülke alevler içinde olacak." diye konuştu.

Soyadı açıklanmayan bir diğer gösterici ev kadını Fatima da soğuk havada çok sayıda kişinin dışarıda olduğuna işaret ederek, "(Hindistan Vatandaşlığı için) Ne kadar kanıt sunacağız? Biz burada Hindistan'da doğduk." ifadesini kullandı.