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Hindistan'da "vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarıyı" protestolar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:06 | Son Güncelleme

Assam'ın bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, askerler eyaletin 4 bölgesine konuşlandırıldı - Hindistan Başbakanı Narendra Modi: - "Assamlıları, temin etmek isterim ki hiç kimse haklarınızı, benzersiz kimliğinizi ve güzel kültürünüzü elinizden alamaz"

Hindistan'ın Assam eyaletinde komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarıyı protestolar devam ediyor.

Hint basınındaki haberlere göre, Assam eyaleti genelinde on binlerce kişi tasarıyı protesto etmek için yolları kapattı, yer yer göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı.

Hint askerleri, eyaletin 4 bölgesine konuşlandırılırken, askerler gece düzenlenen protestoların ardından bayrak yürüyüşü yaptı.

Hükümet, başkent Guvahati'de sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın ne kadar süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Protestocuların Assam eyalet Başbakanı Sarbananda Sonoval'ın evini hedef alıp taşlaması üzerine Dibrugarh bölgesinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sonoval'ın yaşadığı bölgede göstericiler tren istasyonunu ateşe verdi, çok sayıda tren seferi iptal edildi. Tinsuka bölgesinde de bir tren istasyonu kundaklandı.

IndiGo havayolu şirketi, Dibrugarh'tan çevre bölgelere yapılması planlanan uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Yasağa rağmen on binlerce kişi sokağa çıkarken, Assam'ın 10 bölgesinde internet hizmetine erişim kısıtlaması getirildi.

Emniyet yetkilileri çok sayıda göstericinin gözaltına alındığını açıkladı, Tripura eyaletine de paramilisler konuşlandırıldı.

- Modi'den açıklama

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'da "Assamlıları, temin etmek isterim ki hiç kimse haklarınızı, benzersiz kimliğinizi ve güzel kültürünüzü elinizden alamaz." paylaşımını yaptı.

Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ise Twitter'da Modi'nin açıklamasını etiketleyerek, "Assam'daki kardeşlerimiz sizin 'güven verici' mesajınızı okuyamaz sayın Modi. İnternetin kesildiğini unutmuşsunuz." paylaşımında bulundu.

- Tasarı, mevcut vatandaşlık yasasında değişiklik öngörüyor

Hindistan'da, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin vatandaş olmasını engelleyen 64 yıllık Hindistan Vatandaşlık Yasası'nda değişikliğe gidiliyor.

Mevcut vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı, federal meclisin alt kanadı Halk Meclisinde (Lok Sabha) 12 saat süren tartışmanın ardından 80'e karşı 311 oyla, üst meclis Eyaletler Meclisinde (Rajya Sabha) 99'a karşı 125 oyla kabul edilmişti.

Tasarıya göre, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek.

Ülkede aynı konumdaki Müslümanların ise sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilen tasarı, kanunlaştığı takdirde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlık elde etmesine olanak tanıyacak.

Tasarı, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülüyor.

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