Hindistan'da vatandaşlık yasasındaki değişikliğe karşı kadınların oturma eylemi sürüyor

Protestoculardan Firdevs Şafik, "Neredeyse evimden hiç yalnız çıkmam. Markete giderken bile eşim ya da oğlum bana eşlik eder. Bu yüzden başta burada olmakta zorlandım ama kendimi protestoya katılmaya zorunlu hissediyorum. Hükümet yüzünden protesto düzenlemek zorunda kaldık. Vatandaşlığımızı kanıtlayamazsak, ya gözaltı merkezine konulacağız ya da ülkeden sürgün edileceğiz. Şimdi haklarımız için mücadele etmek en iyisi." ifadelerini kullandı.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı oturma eylemi düzenleyen yüzlerce Müslüman kadın, soğuk havaya rağmen 15 Aralık'tan bu yana protestosunu sürdürüyor.

Yeni Delhi merkezli Müslüman Kadınlar Forumu Kurucusu Seyida Hamid, protestoya katılan, çoğu ev hanımı bu kadınların "aktivist olmadığına" işaret ederek, "Bu kadınlar ilk kez, dini çizgilerin ötesine geçen ulusal bir mesele için dışarı çıktı ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Müslüman toplumun mağdur edilmesiyle ilgili bir konu olsa da bu hala seküler bir mesele." yorumunda bulundu.

- Shaheen Bagh'daki oturma eylemi barışçıl şekilde sürüyor

BBC muhabirine göre, protesto başladığında kaç kadının orada olduğunu belirtmek zor olsa da kadınların sayısı giderek arttı ve Shaheen Bagh'daki protesto, barışçıl şekilde devam etti.

Protestocular, düzenledikleri oturma eylemiyle kimsenin hayatını sekteye uğratmak istemediklerini belirterek, eylemelerini barışçıl şekilde sürdürme sözü verdi.

Yevmiyeli bir işçi olan Rizvana Bani, gece gündüz protesto alanında bulunmaktan para kazanamadığını ancak aynı zamanda yasanın, kendisi ve ailesi için nelere yol açacağından da korktuğunu söyledi.

Hindu olsun, Müslüman olsun hepsinin Hindistanlı olduğunu vurgulayan Bani, "Vatandaşlığımızı ispat edecek dokümanları nereden ve nasıl alacağımızı bilmiyoruz. Din temelinde bölünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.