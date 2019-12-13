Hindistan'da vatandaşlık yasasındaki değişikliğe protestolar sürüyor

Meghalaya'da hükümet, başkent Shillong'un bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan ederken, internet erişimine 48 saatlik engelleme getirdi. Polis, lastik yakarak yolları kapatan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Göstericilerden Ravi Şarma, Assam halkının hükümetin yeni değişikliğine karşı olduğunu vurgulayarak, "Bu bizim için doğru değil. Yasa din temelinde ayrımcılık yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çok sayıda protestocu, öğrencilerin açlık grevine destek verirken, AASU lideri Samucay Bataçarya, yaptığı açıklamada, "Herhangi bir baskıya boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Hint basınındaki haberlere göre, Assam eyaletinde, değişikliği protesto eden Tüm Assam Öğrenci Birliği (AASU) üyeleri, açlık grevi başlattı.

Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerji, yaptığı açıklamada, değiştirilen Vatandaşlık Yasası'nın "hiçbir koşul altında" Batı Bengal'de uygulanmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

Başkent Yeni Delhi'de Assam Eyaleti Kongre Komitesi üyeleri bir araya gelerek, yasadaki değişikliğe tepki gösterdi. Tüm kuzeydoğu eyaletlerinin kanunlaşan değişikliği protesto ettiğini anımsatan üyeler, "değişikliğe karşıyız" yazılı dövizler taşıdı.

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile Pencap eyaleti Başbakanı Amarinder Singh de yasanın kendi eyaletlerinde uygulanmasına müsaade etmeyeceklerini duyurdu.

Öte yandan, Hindistan İçişleri Bakanlığı'na dayandırılan kaynaklara göre, eyaletlerin yasanın uygulanmasını reddedecek yetkilerinin olmadığı ve kanunun tüm eyaletler için geçerli olduğu vurgulandı.

Hindistan'da hafta başından itibaren kuzeydoğu eyaletlerinde başlayan gösteriler, ülkenin diğer eyaletlerine de sıçradı.

Assam'ın başkenti Guvahati'de düzenlenen gösteriler sırasında polisin ateş açması sonucu 2 sivil yaşamını yitirmişti.

- Vatandaşlık yasasında değişiklik

Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan "vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı" Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yasalaşarak resmi gazetede yayımlanmıştı.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin vatandaş olmasını engelleyen 64 yıllık Vatandaşlık Yasası değişmiş oldu.