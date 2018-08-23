Hindistan'da yağışlar can almaya devam ediyor

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde aşırı yağışlar yüzünden iki günde 12 kişi öldü.
Yerel basındaki haberlere göre, eyalette son iki gündür şiddetini artıran yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti.
Ölenlerden dördünün aynı aileden olduğu ve sel sularına kapılan araçta bulundukları belirtildi.
Eyaletin 21 bölgesinde etkisini gösteren yağışlar yüzünden nehirlerin taştığı ve sellerin oluştuğu kaydedildi.
Meteoroloji Kurumu, yağışların ilerleyen günlerde de etkisini sürdüreceğini duyurdu.
Hindistan'ın Kerala eyaletinde 3 aydır devam eden muson yağmurları nedeniyle bu yıl 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.
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