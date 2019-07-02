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Hindistan’da yağışlarda ölenlerin sayısı 30’ü yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

Hindistan’da etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda bina ve duvarın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 30’a yükseldi.Finans pazarlarının açıldığı ve 18 milyon nüfusuyla Çin’in Şangay şehrine rakip gösterilen Bombay’da zayıf alt yapı ve derme çatma binalar yoğun yağış sebebiyle büyük hasar gördü.

Hindistan’da yağışlarda ölenlerin sayısı 30’ü yükseldi

Hindistan’da etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda bina ve duvarın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 30’a yükseldi.
Finans pazarlarının açıldığı ve 18 milyon nüfusuyla Çin’in Şangay şehrine rakip gösterilen Bombay’da zayıf alt yapı ve derme çatma binalar yoğun yağış sebebiyle büyük hasar gördü. Her yıl Haziran ayından Eylül kadar süren muson yağmurları sebebiyle ülkede çok sayıda bina ve duvar yıkıldı.
Sivil savunma görevlileri Bombay’ın batısında bulunan Malad’da bir tepenin yamacına yapılan gecekondular ve duvarların yoğun yağış nedeniyle yıkıldığını, 21 kişinin öldüğünü bildirdi. Bombay’ın 42 kilometre kuzeyinde bulunan Kalyan kasabasında ise bir okul duvarının çökmesi sebebiyle 3 öğrenci hayatını kaybetti. Yine ülkenin batısında bulunan Pune şehrinde duvar çökmesi sonucu 6 kişinin öldüğü belirtildi.
Yükselen sel suları sebebiyle zor durumda kalan bin kişi lastik botlarla kurtarıldı. Yoğun yağışlar nedeniyle hava trafiği durdu, okullar ve devlet daireleri kapatıldı.

Hindistan’da yağışlarda ölenlerin sayısı 30’ü yükseldi

Hindistan’da yağışlarda ölenlerin sayısı 30’ü yükseldi

Hindistan’da yağışlarda ölenlerin sayısı 30’ü yükseldi

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