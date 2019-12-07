Hindistan'da yakılan tecavüz kurbanı hayatını kaybetti: Kadına şiddet krizinin arkasında ne var?

27 Kasım'da 27 yaşındaki bir veteriner, ülkenin güneyindeki Haydarabad kentinde tecavüze uğramış ve ateşe verilmişti.

Ülkede iki hafta içerisindeki ikinci kadına karşı ağır şiddet vakasının yaşanması protestolara neden oldu.

Genç kadın, silah zoruyla kendisine geçen yıl tecavüz edildiğini söyleyerek, Mart ayında şikayetçi olmuştu ve 2 kişinin ismini polise vermişti.

Olayın ardıdan aralarında, tecavüz suçlaması yöneltilen iki kişinin de bulunduğu beş erkek, kurbanı ateşe verdikleri iddiasıyla gözaltına alındılar.

Yeni Delhi'deki hastanenin Yanık ve Plastik Cerrahi Departmanı'nın başkanı Doktor Kumar, "kadının yanıklarının vücudunun yüzde 95'ini kapladığını" ve "zehirli ve sıcak dumanların ciğerlerine dolmuş olduğunu" söyledi.

Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde Perşembe günü yaşanan olayda, kurban iki erkeğe karşı yaptığı tecavüz suçlamasının görüleceği mahkemeye gidiyordu.

Geçen hafta ortadan kaybolan kurbanın kömürleşmiş cesedinin bulunmasından sonra, ülke çapında eylemler düzenlendi.

Olayla ilgili olarak dört erkek gözaltına alındı. Ancak polisin BBC'ye yaptığı açıklamaya göre tatbikat için olay yerine götürülen zanlılar, polisin silahını çalıp, kaçmaya çalışınca öldürüldüler.

Ancak bu tecavüz ve cinayet vakaları münferit değil. Sadece geçen hafta en az beş tecavüz vakası, medyada haberlere konu oldu. Bunlardan biri, tecavüz edildikten sonra, okul üniformasının kuşağıyla boğulan altı yaşındaki bir çocuktu.

'Korkuyla yaşamak'

Hindistan'da kadınlara yönelik tecavüz ve şiddet olaylarının sayısı yüksek.

Hint kadınlar sosyla medyada "korkuyla yaşamaya" devam ettiklerini ve önlerine konulan hakikatle uzlaşmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Bu hakikat de şu:

"Kendini kurtarmak için düzgün giyin, yanında biri olmadan evden çıkma ya da hep evde kal."

Hint toplumu yoğun derecede ataerkil bir yapıya sahip ve kadınlar sıklıkla cinsel saldırıyı ve tecavüzü kendilerinin davet ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalıyorlar.