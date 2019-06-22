Hindistan'da yaklaşık 5 milyon kişi içme suyu sıkıntısı çekiyor

Hindistan’ın güneyinde Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai’de yaklaşık 5 milyon kişi, yaklaşık bir haftadır içme suyu kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, içme suyu kaynaklarını 4 farklı gölden temin eden Chennai’de muson yağmurlarının düzensiz ve az olması sebebiyle göllerdeki su seviyesi de azaldı. Şehirdeki alternatif içme suyu kaynaklarının aşırı sıcaklar sebebiyle kuruması, yaklaşık 5 milyon kişinin son birkaç gündür içme suyu sıkıntısı yaşamasına sebep oldu.

Günlük 825 milyon litre su harcanan şehirde, son günlerde bunun sadece yüzde 60'ı sağlanabildi.

Çevredeki şehirlerden Chennai’ye tankerlerle su taşınırken, ortalama 4-5 saat su sırası bekleyenler, taşıdıkları kovalarla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Kente gelen su tankerlerinin talebi karşılayamaması sebebiyle tartışmalar da yaşandı.

Tamil Nadu Eyaleti Başbakanı Edappadi K. Palaniswami, hükümetin deniz suyu arıtma tesisleri ve yeraltı suları aracılığıyla krizi aşmaya çalıştığını belirtti. Demir yolu ağı üzerinden şehre 10 milyon litre su getirileceğini aktaran Palaniswami, kuraklığın ve muson yağmurlarının az olmasının içme suyu kaynaklarını etkilediğini ifade etti.