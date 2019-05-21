Hindistan'da yasama meclisi üyesinin konvoyuna saldırı

ITANAGAR (AA) - Hindistan'da silahlı kişilerce kurulan pusu sonucu, aralarında Arunaçal Pradeş yasama meclisi üyesi Tirong Aboh'un da olduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

Itanagar polisi, son seçimlerde yeniden aday olan, Ulusal Halk Partisinin (NPP) Tirap bölgesi meclis üyesi Tirong Aboh'un konvoyuna, Bogapani köyünde otomatik silahlarla açılan ateş sonucu aralarında Aboh, akrabaları ve parti çalışanlarının olduğu 11 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, saldırının, ayrılıkçı Nagaland Ulusal Sosyalist Konseyi militanları tarafından düzenlemiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

