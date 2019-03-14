Hindistan'da yaya üst geçidi çöktü: 6 ölü, 33 yaralı

Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaya üst geçidinin bir kısmının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Chhatrapati Shivaji Terminus demir yolu yakınlarındaki yaya üst geçidinin beton tabanının bir kısmı çöktü.

Akşam yerel saatle 19.35'te meydana gelen olayda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve afet yönetim yetkililerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

NDTV kanalının haberinde, üst geçidin tadilatta olduğu ancak yaya geçişlerine de açık olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı kaydedildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşamını yitirenler için derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

