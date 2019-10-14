HABER

Hindistan’da yeni doğmuş kız bebeği canlı canlı gömdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 21:49 | Son Güncelleme

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde canlı halde gömülen yeni doğmuş kız bebek bulundu.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde canlı halde gömülen yeni doğmuş kız bebek bulundu. Bebek hastanede tedavi altına alındı.
Uttar Pradeş eyaletinde bir kişi, ölen bebeği için mezar kazarken toprak kap içinde canlı olarak gömülmüş bir kız bebek buldu. Bebek hastanede tedavi altına alındı. Polis, bebeğin doğumdan birkaç dakika sonra ölen bebeğini gömen bir kişi tarafından yaklaşık 90 santimetre derinlikte bir mezarda bulunduğunu açıkladı. Emniyet yetkilileri, “Bebeğe mezar kazarken yaklaşık 90 santimetre derinlikte kürekleri bir toprak kaba çarpmış ve kabı dışarı çıkardıklarında içinde bir bebek olduğunu görmüşler" dedi. Polis, bebeğin ailesini aradıklarını açıkladı.
Hindistan’ın kadın erkek eşitliği notu çok düşük ve özellikle yoksul kesimlerinde kız çocuklar ekonomik yük olarak görülüyor. Ülkedeki kadın hakları savunucuları, geleneksel olarak erkek bebeği değerli gören anlayış nedeniyle milyonlarca kız çocuğun anne karnında ya da bebekken öldürüldüğünü belirtiyor. Ülkede anne karnındaki kız bebeklerini öldürmek için yasa dışı yollarla kürtaj yapan klinikler de bulunuyor.

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Tarihin en büyük operasyonunun zanlıları hakim karşısında!Tarihin en büyük operasyonunun zanlıları hakim karşısında!
Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı (1)Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Bomba iddia! Eşini Victoria Secret meleği ile aldattı

Bomba iddia! Eşini Victoria Secret meleği ile aldattı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu sanıkları hakim karşısına çıktı

Tarihin en büyük operasyonunun zanlıları hakim karşısında!

Tel Abyad’da yaşam normale dönüyor

Dün terörden arındırılmıştı! Yaşam normale dönmeye başladı

TRT World Dijital İçerik Müdürü Özhan: Twitter'ın bize karşı gizli sansürü var

Twitter'dan büyük skandal! 'Kötü niyetli bir tutum var'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu

Ağır darbe! MSB son rakamı açıkladı

Son dakika! Türkiye'den AB'ye yaptırım yanıtı

Türkiye'den AB'ye sert tepki

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler'den kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.