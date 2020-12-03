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Hindistan’da yeni tarım yasası karşıtı protestolar devam ediyor

03.12.2020 12:18 | Son Güncelleme:
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Hindistan’da hükümetin tarıma yönelik yeni düzenlemelerine karşı protestolar devam ederken, çiftçi heyeti bugün Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar ile görüşecek.Hindistan’da Narendra Modi hükümetinin tarıma yönelik yeni yasal düzenlemeleri kabul etmesine kızan çiftçiler ilk olarak geçtiğimiz haftalarda ayaklanmış, ülkenin farklı noktalarında toplanarak başkent Yeni Delhi’de protesto gösterisi düzenlemişlerdi.

Hindistan’da hükümetin tarıma yönelik yeni düzenlemelerine karşı protestolar devam ederken, çiftçi heyeti bugün Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar ile görüşecek.
Hindistan’da Narendra Modi hükümetinin tarıma yönelik yeni yasal düzenlemeleri kabul etmesine kızan çiftçiler ilk olarak geçtiğimiz haftalarda ayaklanmış, ülkenin farklı noktalarında toplanarak başkent Yeni Delhi’de protesto gösterisi düzenlemişlerdi. Polis, hükümet karşıtı slogan atan eylemcilere biber gazı ile müdahale etmişti. Çiftçilerin tarım karşıtı protesto gösterileri geçtiğimiz haftadan bu yana aralıklı olarak devam ediyor. Ülkenin “Hindistan’ın tahıl merkezi” olarak bilinen Pencap ve Haryana eyaletlerinden gelen on binlerce çiftçi bir haftadır başkent sınırlarında kamp kurmuş durumda.
Narendra Modi hükümetinin getirdiği 3 piyasa dostu yasanın yürürlükten kaldırılmasını talep eden çiftçiler, protestoları durdurmak için kendilerini yıllardır serbest pazarın vereceği zararlardan koruyan kuralların geri getirilmesini şart koşuyor. Protestocuların baskısı üzerine, hükümet ılımlı bir yaklaşımla protestocularla görüşmeyi kabul etti. Çiftçi heyeti bugün ülkenin Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar ile görüşecek. Tarım bakanı Singh Tomar görüşmeye ilişkin, “Görüşmelerden olumlu bir sonuç almayı umuyoruz” dedi.
Öte yandan Pencap Eyalet Başbakanı Amarinder Singh de tarım protestolarına ilişkin çözüm önerilerini görüşmek üzere Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah ile görüşecek.

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