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Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına tepkiler dinmiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

Hindistan'da Müslüman olmayan yabancıların daha kolay Hindistan vatandaşlığı alabilmelerini sağlayacak tasarıya yönelik protesto gösterilerinde ağır çatışmalar yaşandı.

Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına tepkiler dinmiyor

Hindistan'da, vatandaşlık yasasında değişiklikler öngören reformun protesto edildiği gösterilerde polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Başkent Yeni Delhi'deki Ulusal İslam Üniversitesi yakınlarındaki protestolara yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı ve söz konusu çatışmalarda en az 100 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Görgü tanıkları, Hint polisinin başta göstericileri kontrol altında tutmaya çalıştığını ancak göstericilerin çevredeki otomobil, motosiklet ve otobüsleri kundaklamasının ardından güvenlik güçlerinin protestoculara göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale ettiğini bildirdi. Polisten yapılan açıklamada da, şiddet olaylarının bastırılıp kamu düzeninin sağlanması için ekiplerin üniversite yerleşkesine girdiği bildirildi. Söz konusu açıklamada ayrıca, protestocu üniversite öğrencilerinin attığı taşlar nedeniyle altı polis memurunun yaralandığı ifade edildi.

Üniversitenin öğrencileri ve personel ise, polisin yerleşkeye zor kullanarak girdiğini dile getiriyor. Üst düzey bir fakülte yöneticisi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Polislere gerekli izin verilmedi. Çalışanlarımız ve öğrencilerimiz darp edildi ve yerleşkeyi terk etmeye zorlandı" dedi.

Birleşmiş Milletler tepkisi

Vatandaşlık yasası reformuna karşı Hindistan genelinde beş gündür, başkent Yeni Delhi'de de üç günden bu yana protesto gösterileri düzenleniyor. Parlamentodan geçen yasa tasarısı, komşu ülkelerde yaşayan ve baskıya maruz kalan, başta Hindu ve Hristiyan olmak üzere, Müslüman olmayan tüm kişilere, Hindistan vatandaşlığının daha kolay verilmesini ve bu yolla, söz konusu kişi ve grupların korunmasını öngörüyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yasanın zulüm gören çok sayıda insanın acısını dindireceğini savunurken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, söz konusu yasayı "temelden ayrımcı" olarak nitelendirdi. BM Ofisi'ne göre yasa ayrıca Hindistan anayasasında taahhüt edilen yasa önünde eşitlik prensibi ile de uyuşmuyor.

Reuters,dpa / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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