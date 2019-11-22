Hindistan’da yerliler, orman arazisi hakları için yürüdü

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de orman arazisinde yaşayan 3 binden fazla yerli, toprak haklarını koruyan bir yasada yapılacak olası değişikliklere karşı yürüdü.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 3 binden fazla yerli, toprak haklarını koruyan bir kanunda yapılacak olası değişik sonucu tahliye edilme korkusuyla dün protesto gösterisi düzenledi. Yüksek Mahkemede son duruşmanın başlamasına günler kala yaşadıkları yerden tahliye edilecekleri korkusuyla harekete geçen yerliler, başkent Yeni Delhi’ye gelerek seslerini duyurmaya çalıştı. Yeni Delhi’ye ulaşmak için 24 saattir yolda olduğunu belirten bir kişi, “Nereye gideceğiz. Bunlar atalarımızın toprakları. Haklarımızın bize geri verilmesi gerekiyor. Köyümüzde elektriğimiz kesildi. Bizi topraklarımızdan ayrılmaya zorluyorlar. Haklarımızın korunmasına ihtiyacımız var” dedi.

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletindeki Barwani semtinde yaşayan 48 yaşındaki bir çiftçi, “Yüksek Mahkeme kararını vermeden önce sesimizin duyulması ve tarihi bir adaletsizlikle sonuçlanmaması için Yeni Delhi’ye geldik” şeklinde konuştu. Sukalo Gond ise “Biz haklarımız için buradayız, kaderimiz, topraklarımızın kaderi, haklarımız şimdi Yüksek Mahkemenin elinde“ şeklinde konuştu. Bazı göstericiler de “Biz savaştık ve kazandık”, “Savaşacağız ve kazanacağız” yazılı dövizler taşıdı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi Şubat ayında çok sayıda eyalette orman arazisinde yaşayan yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edilmesi yönünde karar vermişti. Birçok orman sakini, Orman Hakları Kanunu (FRA) altında ormanlık arazilere sahip olduklarını iddia etmişti.

