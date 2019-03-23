Hindistan'da yıldırım isabet eden 3 kişi öldü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yıldırım isabet eden 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Bardhaman bölgesine bağlı Natualpally köyünde tarlada çalışan 19 ve 39 yaşındaki 2 kişi ile Manteswar köyünde 1 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Diğer yandan eyalet başkenti Kolkata ve civarında etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle tren seferlerinin aksadığı, bazı caddelerde devrilen ağaçların ulaşımda aksamalara yol açtığı bildirildi.

