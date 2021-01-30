Hindistan’da yoğun sis kazaları beraberinde getirdi: 10 ölü, 25 yaralı

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ile birlikte seyir halindeki bir otobüsün kamyona çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Eyalette yer alan Agra-Moradabad yolunda sabah erken saatlerde özel bir otobüs, kamyona çarptı. Feci kazada araçlar hurdaya dönerken, olay yerinde polis, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi. Uttar Pradesh Başbakanı Yogi Adityanath kazayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

