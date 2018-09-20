Hindistan'da yolcuları hastalanan uçak havalimanına geri döndü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan havayolu şirketi Jet Airways'a ait bir uçak, çok sayıda yolcusunun kabin basıncındaki kayba bağlı kulak ağrısı ve burun kanaması şikayetinde bulunması üzerine Mumbai'deki havalimanına geri döndü.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, 166 yolcusu ve 5 mürettebatıyla Jaipur'a gitmek üzere havalanan uçağın, yolcularının rahatsızlanması üzerine Mumbai'ye sorunsuz şekilde iniş yaptığı ve 30 yolcuya tıbbi yardımda bulunulduğu belirtildi.
Yolculardan Darshak Hathi, Mumbai'den havalandıktan sonra havalandırma sisteminde sorun çıkan uçakta kabin basıncının düşmesi nedeniyle oksijen maskelerinin açıldığını söyledi.
Flightradar24 havacılık izleme sitesine göre uçak, Mumbai'ye dönmeden önce 11 bin feet (3 bin 350 metre) irtifada sabitlendi.
Havayolu şirketi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve soruşturma sonuçlanana kadar uçuş ekibinin yeni bir sefere çıkmayacağını açıkladı.
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