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Hindistan’da yolları kapatan çiftçilerden oturma eylemi

06.02.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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Hindistan’da yeni tarım yasalarının yürürlükten kaldırılması için protestoları sürdüren çiftçiler bu kez başkent Yeni Delhi’de kara yollarını trafiğe kapatarak oturma eylemi düzenledi.Hindistan’da tarım sektörüne serbestleşme getirdiği savunulan yeni yasaların yürürlükten kaldırılması için aylardır protesto gerçekleştiren çiftçiler, başkent Yeni Delhi sınırlarında farklı noktalara kamp kurmuştu.

Hindistan’da yeni tarım yasalarının yürürlükten kaldırılması için protestoları sürdüren çiftçiler bu kez başkent Yeni Delhi’de kara yollarını trafiğe kapatarak oturma eylemi düzenledi.
Hindistan’da tarım sektörüne serbestleşme getirdiği savunulan yeni yasaların yürürlükten kaldırılması için aylardır protesto gerçekleştiren çiftçiler, başkent Yeni Delhi sınırlarında farklı noktalara kamp kurmuştu. Hükümet kanadı ile süren görüşmelerden sonuç çıkmamış, çiftçiler geçtiğimiz hafta açlık grevi başlatmıştı. Hükümetin geri adım atması için her türlü yola başvuran çiftçiler bu kez başkent Yeni Delhi çevresindeki bölgelerde kara yollarını trafiğe kapatarak oturma eylemi düzenledi. Çiftçi hareketinin liderlerinden biri olan aktivist Yogendra Yadav, “Bugün tüm toplumun desteği çiftçilerin yanında” ifadelerini kullandı. Güneydeki Odisha ve Karnataka eyaletlerinin doğusundaki yolu kapatan çiftçiler hükümeti kendilerine yönelik "düşman muamelesi yapmamaya" çağırdı.
Çiftçilerin yol kapatma eyleminde başkentin çevre yollarında 3 saat boyunca trafik durdu.

Ne olmuştu?
Çiftçilerin protestosu, Eylül ayında Parlamento tarafından kabul edilen yeni tarım yasaları nedeniyle başlamıştı. Başbakan Narendra Modi hükümeti, yasaların çiftçilere fayda sağlayacağı ve özel yatırım yoluyla üretimi arttıracağını savunurken, çiftçiler tarımın serbestleşmesinin kazançlarını baltalayacağını belirtiyor. Hükümet yasada değişiklik yapmayı ve 18 ay süreyle uygulamaları askıya almayı teklif etmiş, ancak çiftçiler yasaların tamamen geri çekilmeden protestolarını sonlandırmayacaklarını dile getirmişti.

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