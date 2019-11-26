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Hindistan'da Yüksek Mahkeme eyalet hükümetinden hava kirliliği nedeniyle açıklama istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:22 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, hava kirliliği nedeniyle Yeni Delhi'nin "cehennemden bile kötü" durumda olduğunu belirterek eyalet hükümetine, kirli hava ve su sorunuyla ilgili açıklamada bulunması için 6 hafta süre verdi

Hindistan Yüksek Mahkemesi, ülkedeki eyaletlerin vatandaşlara temiz hava ve su sağlamak zorunda olduğunu, aksi takdirde tazminat ödemeleri gerekeceğini bildirdi.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, Yüksek Mahkeme heyetindeki yargıçlar, eyalet hükümetine, kirli hava ve su sorunundan neden sorumlu tutulmamaları gerektiğini açıklamaları için 6 hafta süre verdi.

Temiz hava solumanın anayasal hak olduğunu belirten hakimler, hükümetin ülkenin başkentinde yaşayanlara temiz hava ve su sağlayamadığına dikkati çekti.

Yargıçlar, Yeni Delhi'deki mevcut durumun "cehennemden bile daha kötü" olduğunu ifade ederek "Hindistan'da hayat ucuz değil ve sen (Yeni Delhi hükümeti) ödemek zorunda kalacaksın." değerlendirmesinde bulundu.

Başkentte farklı noktalardan alınan 11 su örneğinin analiz edildiğini, 19 değerin sağlık açısından uygun olmadığının ortaya çıktığını vurgulayan hakimler, merkezi yönetimden ve Yeni Delhi hükümetinden bu hususla ilgili ayrıntılı bilgi talep etti.

Hakimler, başkentteki vatandaşların "gaz odasında" yaşamaya zorlandıklarının altını çizerek eyalet hükümetlerinin sorunu çözecekleri yerde "birbirlerini suçlama oyununa" giriştiklerini belirtti.

Hava kirliliği sebebiyle insanların yaşama haklarının tehlikeye atıldığını söyleyen hakimler, konuyla ilgili derhal harekete geçilmesini talep etti.

Hakimler, eyalet hükümetlerinin vatandaşlara temiz hava ve su sağlamak zorunda olduğunu vurgulayarak aksi takdirde tazminat ödemeleri gerekeceğini kaydetti.

- Yeni Delhi'de okullar tatil edilmişti

Yeni Delhi'de, yılın bu dönemlerinde tarım faaliyetleri için yakılan anızlara ek olarak egzoz dumanları ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan emisyonlar, şehirdeki hava kirliliğinin çok yüksek düzeylere çıkmasına neden oluyor.

Hava kalitesinin tehlikeli seviyede olması sebebiyle 1-5 Kasım'da başkentte eğitime ara verilmiş, öğrencilere maske dağıtılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün geçen yıl yayımladığı verilere göre, dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehir Hindistan'da bulunuyor.

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