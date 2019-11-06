Hindistan'da Yüksek Mahkeme'den siyasetçilere çağrı: Birbirinizi suçlayacağınıza hava kirliliği sorununu çözün

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de güvenli seviyelerin fazlasıyla üzerine çıkan hava kirliliği, yetkilileri trafiğe çıkan araç sayısını azaltacak tedbirlere yönlendirdi. Yüksek Mahkeme ise siyasetçilere "birbirlerini suçlamaları yerine soruna uzun vadeli çözümler bulmaları" çağrısı yaptı.

Yüksek Mahkeme ayrıca çiftçilerin hava kirliliğine neden olan anız yakmaya son vermeleri gerektiğini belirtti.

Mahkeme, Yeni Delhi'de halkın evlerinde dahi güvende olmadıklarına dikkat çekti.

Hindistan'da yetkililer Pazartesi gününden itibaren hava kirliliğiyle mücadele için trafiğe çıkan araç sayısını azaltacak tedbirler almaya başladı.

Bugünden itibaren plaka numarası tek ve çift rakamla biten özel araçlar aynı gün trafiğe çıkamayacak. Uygulamanın 15 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.

Hindistan benzer uygulamaları 2016 ve 2017 yıllarında da devreye sokmuştu.

Trafiğe çıkan araç sayısının geçici olarak azaltılmasının, kısa vadede hava kirliliğini azaltıcı yönde etki yapıp yapmadığı yönünde net bir veri bulunmuyor.