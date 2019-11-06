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Hindistan'da Yüksek Mahkeme'den siyasetçilere çağrı: Birbirinizi suçlayacağınıza hava kirliliği sorununu çözün

06.11.2019 10:35 | Son Güncelleme

Başkent Yeni Delhi'de güvenli seviyelerin fazlasıyla üzerine çıkan hava kirliliği, yetkilileri trafiğe çıkan araç sayısını azaltacak tedbirlere yönlendirdi. Yüksek Mahkeme ise siyasetçilere "birbirlerini suçlamaları yerine soruna uzun vadeli çözümler bulmaları" çağrısı yaptı.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme'den siyasetçilere çağrı: Birbirinizi suçlayacağınıza hava kirliliği sorununu çözün

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de güvenli seviyelerin fazlasıyla üzerine çıkan hava kirliliği, yetkilileri trafiğe çıkan araç sayısını azaltacak tedbirlere yönlendirdi. Yüksek Mahkeme ise siyasetçilere "birbirlerini suçlamaları yerine soruna uzun vadeli çözümler bulmaları" çağrısı yaptı.

Yüksek Mahkeme ayrıca çiftçilerin hava kirliliğine neden olan anız yakmaya son vermeleri gerektiğini belirtti.

Mahkeme, Yeni Delhi'de halkın evlerinde dahi güvende olmadıklarına dikkat çekti.

Hindistan'da yetkililer Pazartesi gününden itibaren hava kirliliğiyle mücadele için trafiğe çıkan araç sayısını azaltacak tedbirler almaya başladı.

Bugünden itibaren plaka numarası tek ve çift rakamla biten özel araçlar aynı gün trafiğe çıkamayacak. Uygulamanın 15 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.

Hindistan benzer uygulamaları 2016 ve 2017 yıllarında da devreye sokmuştu.

Trafiğe çıkan araç sayısının geçici olarak azaltılmasının, kısa vadede hava kirliliğini azaltıcı yönde etki yapıp yapmadığı yönünde net bir veri bulunmuyor.

Delhi halkına mümkün olduğunca açık havada vakit geçirmemeleri çağrısı yapılıyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de PM 2.5 olarak adlandırılan havadaki zararlı partikül yoğunluğu, güvenli seviye eşiğinin oldukça üzerine çıkmış durumda.

Dünya Sağlık Örgütü, PM 2.5 yoğunluğunun 25'in üzerine çıkmasının hava kalitesinin ciddi biçimde bozulduğu anlamına geldiğini söylüyor.

Küresel çapta anlık hava kalitesi ölçümlemesi yapan Dünya Hava Kalitesi Endeksi'nin verilerine göre Delhi'de PM 2.5 seviyesi 479'a, yani güvenli seviye eşiğinin yaklaşık 20 katına ulaşmış durumda.

Hindistan'da sağlık yetkilileri Delhi halkına sokağa çıkmamaları çağrısında bulunuyor ve açık havada geçirilen zamanın en aza indirilmesini söylüyor.

Delhi'de görev yapan polis memurları da maskeyle çalışıyor.

Kentte okullar da Salı gününe kadar tatil edilmiş durumda. Okul tatili süresinin uzatılması da gündemde.

Delhi Valisi Arvind Kerjriwal, "tek-çift plaka" uygulaması sayesinde yüz binlerce aracın trafikten çekileceğini söyledi.

Uygulamayı ihlâl eden sürücülere 4 bin rupi (yaklaşık 56 ABD Doları) ceza kesilecek.

Toplu taşıma araçları, ambulanslar, polis arabaları, taksiler ve iki tekerlekli taşıtların yanı sıra, arabada tek başına bulunan kadınlar uygulamadan muaf tutulacak.

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